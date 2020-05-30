شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تطال مزارع المواطنين في الطور جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 الحديدة - الخليج 365 طال قصف مدفعي لمليشيات الحوثي على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في الطور بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عشوائي. وأضافت المصادر، ان القصف تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تطال مزارع المواطنين في الطور جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.