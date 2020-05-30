شكرا لبحثكم عن خبر جباري: بهذه الطريقة البسيطة خدع الرئيس هادي الحوثيين وغادر صنعاء أمام أعينهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مستشار رئيس الجمهورية، نائب رئيس مجلس النواب، عبد العزيز جباري تفاصيل جديدة حول خروج الرئيس عبدربه منصور هادي من العاصمة صنعاء العام 2015 وتخلصه من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيين.

وقال جباري في تدوينة على "فيسبوك" إن الرئيس هادي تمكن من خداع الحوثيين الذين أطبقوا الحصار عليه في منزله المعروف في العاصمة صنعاء ومغادرة العاصمة صنعاء إلى عدن.

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وأوضح أن الرئيس هادي خرج من منزله بسيارة قديمة وعادية وبشكل طبيعي، لاعتقاد الحوثيين أن الرئيس اذا أراد الخروج فلا بد أن ترافقع الحراسة والسيارات المدرعة والمصفحة ولم يتخيلوا أنه من الممكن أن يخرج بسيارة قديمة الصنع.

وأشار إلى أن التحليلات والأخبار التي تحدثت عن مساعدة مخابرات دولة جارة أو بعض مشائخ المنطقة للرئيس هادي في مغادرة صنعاء غير صحيحة البتة لافتاً أن لا أحد من هذه الجهات علمت بخروج هادي إلا بعد وصوله عدن.

وتمكن الرئيس هادي من الفرار من صنعاء في 21 فبراير 2015 بعد أن وضعه الحوثيون قيد الإقامة الجبرية عقب سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.