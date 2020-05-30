شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يمني يعلن شفاءه واسرته من فيروس كورونا (تفاصيل صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن الصحفي اليمني منصور الصمدي شفاءه وأسرته من فيروس كورونا.

وقال الصمدي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك انه تبين له إن غالبية الناس لديهم التباس فيما يتعلق بمعرفة ما اذا كانوا مصابين بالفيروس من عدمه ..".

وأضاف " لذلك ارتأيت أن من الضروري توضيح بعض التفاصيل الخاصة بهذا الجانب خصوصا ما يتعلق بالأعراض المصاحبة، وذلك من واقع تجربتي الشخصية كوني سبق وأصبت بالفيروس أنا واولادي وتعافينا منه والحمدلله ..".

وسرد الصحفي منصور الصمدي ، الذي يسكن وأسرته في العاصمة المؤقتة عدن، أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا من واقع معايشته وأسرته لها.

وهذا نص المنشور كما رصده " أحداث نت " :

توضيح حول إختلاف وتعدد أعراض الإصابة بـ«كورونا» من واقع تجربتي الشخصية بعد ان تعافيت أنا وأولادي منه:

من خلال تواصلي بالعديد من الزملاء والاصدقاء المصابين بفيروس «كورونا»، ومطالعتي أيضا للعديد من المنشورات في التواصل الإجتماعي لمصابين آخرين - تبين لي أن غالبية الناس لديهم التباس فيما يتعلق بمعرفة ما اذا كانوا مصابين بالفيروس من عدمه .. لذلك ارتأيت أن من الضروري توضيح بعض التفاصيل الخاصة بهذا الجانب خصوصا ما يتعلق بالأعراض المصاحبة، وذلك من واقع تجربتي الشخصية كوني سبق وأصبت بالفيروس أنا واولادي وتعافينا منه والحمدلله .. ويمكن ايجاز تلك التفاصيل فيما يلي:

أهم أعراض الإصابة بالفيروس «كورونا»:

أ- يجب على الجميع ان يدركوا أن اعراض الإصابة بالفايروس تختلف وتتفاوت من شخص الى آخر وبشكل كبير، وذلك وفقاً لإختلاف «عمر المصاب - قوة مناعة جسمه - طبيعة الامراض المزمنة التي يعانيها» .. ويمكن تقسيم اعراض الإصابة بالفايروس على النحو الآتي:

الحالة الأولى: وهم كبار السن ومن يعانون من امراض مزمنة .. وهؤلاء يحصل لهم «حكة وجفاف في الحلق - حمى - صداع - إرهاق - سعال جاف - ضيق تنفس - فقدان حاستي الشم والتذوق - اختناق - اسهال - طفح جلدي - ألم أو ضغط في الصدر - فقدان القدرة على الكلام أو الحركة» وطبعا هذه الحالات هي الأكثر تأثراً بالفيروس .. وهم الذين يشكل خطر كبير على حياتهم، والذين يجب ان يخضعون للعناية الطبية بالمستشفيات وليس في المنازل.

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الحالة الثانية: وهم الذين يمتلكون جهاز مناعي متوسط المقاومة .. وهؤلاء يحصل لهم فقط «حمى - صداع - فقدان حاستي الشم والتذوق - الشعور بالارهاق - التهاب الحلق - فقدان الشهية - آلام وأوجاع في الجسم» وهذه الاعراض ايضا تختلف من شخص لآخر بحسب قوة جهازة المناعي .. لكنها وفي حال تمت العناية بالمريض منذ البداية سواء في المنزل او المستشفى تبدأ بالتلاشي تدريجيا، وقد تستمر حالة المريض ما بين «15 - 30» يوما ثم يتعافى.

الحالة الثالثة: وهم الشباب الأصحاء، واصحاب المناعة الجيدة .. وهؤلاء يحصل لهم «صداع او حمى بسيطة - فقدان حاستي الشم والتذوق» وقد تستمر الحمى او الصداع ليوم او يومين وتنتهي، في حين تستمر عملية فقدانهم حاستي الشم والتذوق لفترة تتراوح من «7 الى 15» يوم ثم تنتهي ويتعافون.

الحالة الرابعة: وهم الأطفال والشباب الذين لديهم أجهزة مناعية قوية جدا .. حيث يصابون بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأمراض ومصابين آخرين، الا انه لا تظهر عليهم اية اعراض نهائياً .. وبمعنى انهم يصابون ويتعافون دون ان يشعروا بشيء.

ب- جميع الاعراض المذكورة اعلاه هي الشائعة لدى اغلب الحالات .. الا ان لكل مصاب خصوصيته .. ولكل مصاب أعراضه الخاصة التي تظهر عليه وحده دون سواه .. وبشكل عام يبقى عرضي «التهاب الحلق - وفقدان حاستي الشم والتذوق» هما اكبر دليل على اصابة الشخص بالفيروس.

ج- عملية ظهور الأعراض سالفة الذكر لا تتم دفعة واحدة وانما تبدأ بالظهور بشكل تدريجي وقد تستمر في المتوسط بين «3 الى 14» يوما من إصابة الشخص بالفيروس.

د- ما يجب ان يدركه الجميع أن كافة حالات الإصابة المذكورة اعلاه تمثل خطر كبير على الآخرين اذ انها تعد ناقلة للعدوى وبالتالي يجب على جميع المصابين وذويهم أن يحجروا انفسهم في المنازل ولا يخرجون منه الا بعد تعافيهم تماماً.

ملاحظة أخيرة:

للعلم ما ذكرته سابقا ليس كلاما علميا دقيقا اوردته دراسات وابحاث عملية كما قد يتصور البعض، وانما هو عبارة راي دونته بناء على تجربتي الخاصة مع الوباء الى جانب ما قراته وحفظته من معلومات سابقة عنه.

#منصور_الصمدي