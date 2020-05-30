شكرا لبحثكم عن خبر الرئاسة تتجه لتغيير رئيسا اليمن وسبأ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - الرئاسة تحبط سيطرة معين عبدالملك على وكالة الأنباء اليمنية سبأ والتلفزيون اليمني من خلال اجراء تعديلات على روساء القطاعات تفاصيل حصرية:
افاد مصدر حكومي أن رئيس الوزراء رفع بعدد من الترشيحات لاصدار فيها قرارات جمهورية إلى رئيس الجمهورية ضمن ملف يتعلق برئاسة الوزراء ورؤساء الدوائر. الا ان الرئاسة اكتشفت ان من بين القرارات تغيير رئيس قطاع التلفزيون الاستاذ جميل عز الدين والأستاذ عبدالله حزام واستبدالهم بآخرين لم يفصح المصدر عن الاسماء وهو الأمر الذين تسبب في خلافات بين الرئاسة ورئيس الوزراء.
المصادر اوضح ان رئيس الوزراء افاد ان تغيير جميل عز الدين جاء بناء على طلب سعودي إماراتي نظراً لهجومه على دولة الإمارات العربية المتحدة.
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