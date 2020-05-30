شكرا لقرائتكم خبر عن هام .. " 10 " خطوات بسيطة لعلاج مصاب كورونا في المنزل .. تعرف عليها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حال تعرض أحد أفراد الاسرة للإصابة بفيروس كورونا فيمكن إخضاعه للحجر في المنزل، إذ تؤكد آخر الدراسات أن 85% من مصابي كورونا يمكن علاجهم بالمنازل وهذا ما حدث بالفعل في عدة دول تعرضت للجائحة فالقليل جداً من المصابين من يحتاجون الى الرعاية الصحية في المشافي. واليكم خطوات بسيطة يمكن للمصاب بالفيروس أو اقربائه اتخاذها:

- عزل المصاب في غرفة خاصة.

- الحرص على النوم الكافي وعدم القلق.

- شرب المياه بشكل مستمر.

- محاولة تنشيط الدورة الدموية لا سيما خلال الخمسة الأيام الأولى لظهور الأعراض وهي الفترة التي تتمكن فيها مناعة الجسم من تجاوز مرحلة الخطر والقضاء على الفيروس شرط ان تكون معنويات المصاب مرتفعة.

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- تناول أطعمة تحتوي على فيتامين سي وهي موجودة بكثرة وفي متناول الجميع لا سيما في اليمن كالليمون والفلفل الأحمر وهو ما يعرف شعبياً بالبسباس إضافة الى تواجد الفيتامين في خضروات وفواكة أخرى.

- الحرص على التعرض للشمس بشكل يومي وذلك لإكتساب فيتامين د وكذلك لقتل الفيروسات اذا كانت في ملابس المصاب.

- الحرص على تهوية الغرفة ودخول الهواء النقي.

- للتخفيف من أعراض ضيق التنفس يتم اللجوء الى استنشاق بخار الماء والغرغرة بالماء والملح.

- شرب السوائل الساخنة.

- وهناك نقطة مهمة جداً يمكن للجميع اتخاذها لا سيما المصابون وتتمثل في الموقف المعنوي حيث أثبتت الدراسات أن التوتر والخوف عدو الجهاز المناعي للجسم ولهذا فالكثير من المصابين تتدهور حالتهم الصحية جراء قلقهم وخشيتهم من الموت لا سيما مع متابعتهم لوسائل الإعلام واخبار وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤثر سلباً على معنويات المصاب.