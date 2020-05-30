شكرا لبحثكم عن خبر مصادر عسكرية: تم نقل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان إلى العاصمة الرياض في وضع صحي صعب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية بوزارة الدفاع اليمنية أن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة نقلا الأربعاء على متن طائرة سعودية إلى العاصمة السعودية الرياض .

وأكدت المصادر أن طائرة سعودية نقلت صباح أمس الأربعاء كلا من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز بعد تدهور حالتهم الصحية جراء إصابتهم البالغة بهجوم صاروخي استهدف اجتماع عسكري لقيادات الجيش الوطني مساء الثلاثاء بمعسكر صحن الجن بمحافظة مأرب .

واشارت المصادر إلى أن الانفجار الصاروخي الحق أضرار جسيمة وإصابات بالغة بين قيادات الجيش متسببا ببتر أحد اقدام وزير الدفاع بالإضافة إلى إصابته بكسور في رقبته وذراعية وكذلك إصابته بحروق في أماكن متفرقة من جسمه لافتة إلى أن رئيس هيئة الأركان نقل من مأرب إلى احد مستشفيات الرياض وهو فاقد للوعي كما يشكو من نزيف في الدماغ كما لو أنه قد فارق الحياة بعد وقوع الانفجار مباشرة.

واستهدف هجوم صاروخي مساء الثلاثاء اجتماعا عسكريا رفيعا في مأرب، ترأسه وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي وحضره رئيس الأركان اللواء صغير عزيز وعدد من كبار قادة الجيش مما تسبب بمقتل وإصابة عدد كبير من قيادات الجيش الوطني في مأرب بينهم فهد صغير عزيز نجل رئيس هيئة الأركان العامة.

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