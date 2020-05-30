شكرا لبحثكم عن خبر بتهمة قيام ”ثورها” بقتل شخص..محكمة يمنية تصدر حكما قضائيا بالقتل الخطأ بحق امرأة مسنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية، اليوم الخميس، أن محكمة يمنية أصدرت حكما قضائيا بالقتل الخطأ بحق امرأة مسنة، بتهمة قيام "ثورها" بقتل شخص.

وأفادت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن امرأة تجاوزت الـ80 من عمرها لاتزال بالسجن المركزي بمحافظة إب، منذ ثلاث سنوات، بتهمة قيام "الثور" الذي تملكه بردع شخص حتى الموت.

وأشارت المصادر إلى أن القاضي أصدر عليها حكما بالقتل الخطأ ولاتزال بالسجن بذنب ذلك الحكم الصادر من القاضي.

وتعج أروقة المحاكم بقضايا الظلم وعشرات الاحكام القضائية غير المنطقية التي تتسبب في ضياع الحقوق.

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