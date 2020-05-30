شكرا لبحثكم عن خبر بسبب انتشار كورونا.. حظر تجوال جزئي بدءا من الغد في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت قيادة مايسمى قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي الجنوبي في محافظة أبين اغلاق كلي للمجمعات والقاعات ومنع التجمعات والاختلاطات، مع فرض حظر تجوال جزئي في مدينة جعار. واستثنى القرار مستشفى الرازي والصيدليات، وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية من تفشي،جائحة كورونا التي تعصف بالبلاد. وتضمن القرار حظر تجوال جزئي لمدة 12 ساعة، يبدأ عند الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة الخامسة فجرا. Advertisements على ان يتم بتنفيذ القرار ابتداءا من يوم غد السبت 30 مايو 2020م في مدينة جعار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب انتشار كورونا.. حظر تجوال جزئي بدءا من الغد في ابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.