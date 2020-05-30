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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: حزب الاصلاح يخرج عن صمته وييصعق الرئيس هادي ويهز كل اركان الشرعية ويصدم التحالف والانتقالي بخطوة مباغتة لم تخطر على بال أحد ( صورة )

2020/05/30 الساعة 04:09 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

قال عبدالرزاق الهجري رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح أن دعوات التقسيم والتجزئة وملشنة الدولة ما هي إلا إحدى التداعيات المتجاوبة مع الانقلاب الحوثي المشؤوم. وأكد أن الكهنوت الإمامي هو المشروع الأم التي ولّدت مشاريع التقسيم والتجزئة في اليمن وصار التخادم بين تلك المشاريع المعادية لليمن معلناً وواضحاً للجميع. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: حزب الاصلاح يخرج عن صمته وييصعق الرئيس هادي ويهز كل اركان الشرعية ويصدم التحالف والانتقالي بخطوة مباغتة لم تخطر على بال أحد ( صورة ) Advertisements عاجل..الرئيس هادي يدق ساعة الصفر ويرفض الحوار مع الزبيدي ويصعق الانتقالي بهذا الاجراء العسكري العاجل لحسم المعركة عسكريا واقتحام عدن والسيطرة بالقوة

وأشار إلى أن ذلك يحتم على كل القوى اليمنية أن تنبذ صراعات الماضي التي تسببت في عودة الكهنوت الامامي لان استمرار تلك الصراعات هو الذي يعطي هذه المليشيات الحياة والاستمرار. وأضاف الهجري: "تلك هي معركتنا الوطنية الوجودية التي ينبغي أن تمتد الأيادي وتتشابك لخوضها، بغض النظر عن التباين أو الاختلاف في بعض وجهات النظر، ولأجل صراعات الماضي التي كانت سببا في إسقاط الدولة والتنكيل بكل القوى الوطنية دون تفرقة أو تمييز وأصبح الكل مشرداً ملاحقاً". ولفت رئيس برلمانية الإصلاح إلى أن اليمن يتعرض اليوم لأكبر خطر مرّ عليه عبر تاريخه الطويل، وبات الخطر محدقاً بالجميع، ولا يهدد منطقة وحدها أو فئة من الشعب أو حزب من الأحزاب، بل صار ينال من اليمن كهوية تاريخية ووحدة وطنية ونسيج اجتماعي. وحذر في مقال له من أن الإنسان والجغرافيا بأحمالهما المعنوية والرمزية يتعرضان للتدمير الممنهج، ولن تستطيع فئة من الشعب خوض المعركة منفردة، كما هو شأن اليمن الكبير الذي يستحيل أن تقوم له قائمة بدون شراكة اليمنيين في إدارة شؤونه. الهجري دعا كل القوى الوطنية لأن تكبر بحجم الوطن، وتكون بحجم التحدي، وتتعالى على الصغائر والثارات واجترار الماضي. وجاء في مقاله: "ينبغي أن توحد صفوفها تحت مظلة الشرعية، لأن كل هذه القوى بدون مظلة الشرعية ستتساوى مع الحوثي وتتحول إلى مليشيا لا شرعية لها، ولذلك فإن العمل على استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على الجمهورية والوحدة، والابتعاد عن المناكفات التي لا تصب إلا في مصلحة الكهنوت ومشروعه التدميري؛ كفيل بأن يحقق حلم اليمنيين بإزاحة أكبر كابوس يجثم على صدر الوطن".

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