شكرا لبحثكم عن خبر فيما تركت آلاف المواطنين يصارعون الموت بالفيروس.. مليشيا الحوثي تعترف بإجراء فحوص ”كورونا” للحيوانات! والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - جددت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، اعترافها بإجراء فحوص "كورونا" للحيوانات، فيما تركت آلاف المواطنين يصارعون الموت بسبب الفيروس.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة المليشيا غير المعترف بها، يوسف الحاضري، في تصريحات صحفية، انهم قاموا بإجراء فحوصات كورونا على عينات حيوانية بالمحاليل المقدمة من الأمم المتحدة وأظهرت نتائج إيجابية ما أثار ريبة الجهات المختصة؛ حد زعمه.

وأدعى الحاضري أن "تعامل المنظمات الأممية لم يرتقِ إلى مستوى الأزمة التي يعانيها القطاع الصحي في اليمن.

وزعم أن المنظمات تعمل على توصيف الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه أبناء اليمن لتجني الأموال وهي لا تقوم بمسؤولياتها على أرض الواقع؛ متناسيا مسؤولية وزارته وحكومته التي تكذب على الشعب اليمني، وترقص طربا على معاناته و الآمه.

وكانت المليشيا أقرت في بيان متناقض، صادر عن وزارة الصحة، مساء أمس، بتفشي كورونا في مناطق سيطرتها، موجهة اتهامات خطيرة لمنظمة الصحة العالمية بشأن التحاليل والفحوص.

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