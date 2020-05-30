شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام من السفارة اليمنية بالسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض بأنه سيتم إستئناف العمل لإستقبال المعاملات وتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين اليمنيين الكرام إعتباراً من يوم الأحد القادم تاريخ 8 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020م .

واكدت السفارة أنه عملاً بالإجراءات الإحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وحرصا من السفارة على سلامة المراجعين والموظفين فإنها سوف تقوم بتنظم العمل وفقاً للأتي :

(1) تجنباً للإزدحام داخل السفارة سيتم تنظيم إستقبال المراجعين بناء على مواعيد مسبقة بالاتصال بالسفارة على رقم (0500080320) ولن يسمح بدخول أي شخص ليس لديه موعد.

** استقبال الاتصالات لطلب موعد من الساعة 10 صباحاً حتى 9 مساء فقط

(2) يتم مراجعة المعاملات في البوابة الخارجيه وتفقد أوراق المراجعين للتأكد من استكمالها .

(3)سيقتصر العمل على القسم القنصلي فقط وعلى المعاملات التالية:

- جوازات السفر.

- الوكالات العامة والخاصة.

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- إفادات الميلاد.

- التصديقات.

- تصاريح الوفاة.

(4)العمل في بقية اقسام السفارة والملحقيات سيتم عودته بصورة تدريجية في وقت لاحق بحسب مقتضيات العمل وقواعد السلامة .

(5)يمنع دخول أي شخص لا يرتدي الكمامة الواقيه والقفازات لسلامة المواطن والموظف كما يمنع دخول أي مرافق مع صاحب المعاملة.

(6) يكتفى بحضور أولياء الأمور ، ويمنع حضور الأطفال تحت الـ(15) سنة وكبار السن الذين تتجاوز اعمارهم الـ٦٠ سنة كما يمنع دخول المرضى الذين يعانون من ضيق التنفس وأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى.

(7) على الجميع الالتزام بقواعد التباعد التي تحددها السفارة وتعليمات السلامة من لجنة النظام داخل السفارة.

(8) يمنع منعاً باتاً إصطحاب المتعلقات الشخصية والملفات والحقائب (الشنط ) سواء للرجال أو للسيدات .

ودعت السفارة جميع المواطنين اليمنيين في المملكة إلى الالتزام بما صدر منها .