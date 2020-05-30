أربع محافظات يمنية تسجل وفيات جديدة بـ ” كورونا ” ومحافظة خامسة تنفرد بإصابة وحيدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الجمعة، تسجيل ثمان وفيات؛ منها أربع وفيات لحالات مسجلة سابقا، و إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في خمس محافظات.

وكشفت في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني "، عن تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة بمحافظة الضالع؛ وثلاث وفيات بمحافظة شبوة، وثلاث وفيات بمأرب، وحالة وفاة في أبين، و وفاة بحضرموت.

وأمس سجلت حضرموت ست حالات؛ ‎منها حالة وفاة وحالة تعافي، وخمس في شبوة، وحالتين في لحج، وثمان بتعز، بينها حالتي وفاة، وحالة وفاة في أبين.

وارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المسجلين منذ العاشر من أبريل حتى اليوم، إلى إلى (283) حالة بينها (65) وفاة و(11) تعافي.

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