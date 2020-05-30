شكرا لبحثكم عن خبر الأمين العام للأمم المتحدة : نسبة الوفيات في اليمن بكورونا الأعلى عالميا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن اليمن من أكثر دول العالم ضعفا في مواجهة فيروس كورونا، وعدد الوفيات يتزايد بشكل كبير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده غوتيريش، مع رئيسي الوزراء الكندي جاستين ترودو، والجامايكي أندور هولنيس.

وقال : أكثر من سبعة عشر بالمئة من إجمالي المصابين في اليمن يموتون، وهذه أكبر نسبة وفيات على مستوى العالم بأسره.

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ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى الدعم المالي لمواجهة التحديات التي أوجدها الفيروس في اليمن.

وتكشف الأرقام المعلنة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية فقط حتى أمس الخميس، وصلت إلى 278 إصابة مؤكدة، و11 حالة تماثلت للشفاء، فيما سلجت 57 حالة وفاة.

يذكر أنّ مليشيا الحوثي قالت في بيان، مساء أمس الخميس، إنها لن تعترف بعدد الإصابات بالفايروس في المناطق الخاضعة لسيطرتها؛ وذلك حتى لا يصاب الناس بالخوف وتضعف مناعتهم في مقاومة المرض.