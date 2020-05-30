شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو .. مليشيا الحوثي تنقل حالة وفاة بكورونا من استراحة بصنعاء .. والطاقم الطبي يقول إنه سجل أكثر من 400 وفاة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لنقل إحدى حالات الوفاة بفيروس كورونا من احدى اللوكندات ب باب اليمن، في العاصمة صنعاء، من قبل الطاقم الطبي التابع لمليشيا الحوثي الإنقلابية.

وفي الفيديو، يسأل المصور، واحد من الطاقم الطبي التابع للحوثيين عن عدد حالات الوفاة، فيرد على المصور إنه تم تسجيل أكثر من 400 وفاة بفيروس كورونا.

وفي الفيديو ايضا، كان يتحدث احد الكوادر الصحية مع سلطات المليشيات عبر الهاتف، ويسأله عن المكان الذي ينقل إليه الحالة التي توفت في لوكندة بباب اليمن في العاصمة صنعاء.

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‏وحمل النشطاء مليشيا الحوثي الانقلابية، مسؤولية تفشي وباء كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط تكتم المليشيات عن الافصاح بعدد الإصابات بكورونا.

وكانت مصادر طبية وإعلامية، كشفت في وقت سابق عن تزايد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحوثيين، ولا سيما في العاصمة صنعاء ومحافظتي إب وذمار، وسط إصرار عجيب من المليشيا على التكتم .

ولم تعلن مليشيا الحوثي منذ السادس من مايو الماضي إلاّ عن 4 حالات إصابة بفيروس كورونا من بينها حالة وفاة وحالتي شفاء، غير أن تقارير غير رسمية تحدثت عن مئات الإصابات وعشرات الوفيات وسط تكتم مليشيا الحوثي.