”الأرصاد” يوجه إنذار لمواطني أربع محافظات يمنية بشأن منخفض جوي خلال الساعات القادمة

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، مساء اليوم الجمعة، إنذارا لمواطني أربع محافظات بشأن منخفض جوي خلال الساعات القادمة.
وقال المركز في نشرته التحذيرية، التي أطلع عليها " المشهد اليمني "، أن سحب كثيفة تغطي الاجزاء الشرقية من خليج عدن و تمتد إلى سواحل محافظة المهرة و أجزاء من سواحل محافظة حضرموت، وصولاً الى المناطق الداخلية لهذه المحافظات يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية قد تصل الى شديدة الغزارة.
و حذر المركز كافة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار والاحتماء من العواصف الرعدية.
ونبه المركز مرتادي البحر و الصيادين و ربابنة السفن في المياه الإقليمية وحول أرخبيل سقطرى وسواحل محافظتي المهرة و حضرموت من اضطراب البحر و ارتفاع الأمواج و سوء الاحوال الجوية.
ونوه بأن حالة البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب شرقي خليج عدن و حول أرخبيل سقطرى و إرتفاع الموج من 3 الى 5 أمتار.
و من المتوقع أن يتطور المنخفض الجوي إلى منخفض عميق خلال الساعات القادمة.
وكان المركز الاقليمي لمراقبة الاعاصير في المحيط الهندي و بحر العرب، أوضح بتحول منطقة الضغط المنخفض إلى منخفض جوي يتمركز على الساحل الجنوبي لسلطنة عمان عند خط 17.5 عرض و54.0 طول و يتحرك ناحية الشمال و الشمال الغربي ثم ناحية الجنوب و الجنوب الغربي، و بمركز ضغط 998 ملي بار، و رياح سائدة 20 عقدة حول المركز تصل الى 30 عقدة.
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