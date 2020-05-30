شكرا لبحثكم عن خبر ”الأرصاد” يوجه إنذار لمواطني أربع محافظات يمنية بشأن منخفض جوي خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، مساء اليوم الجمعة، إنذارا لمواطني أربع محافظات بشأن منخفض جوي خلال الساعات القادمة.

وقال المركز في نشرته التحذيرية، التي أطلع عليها " المشهد اليمني "، أن سحب كثيفة تغطي الاجزاء الشرقية من خليج عدن و تمتد إلى سواحل محافظة المهرة و أجزاء من سواحل محافظة حضرموت، وصولاً الى المناطق الداخلية لهذه المحافظات يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية قد تصل الى شديدة الغزارة.

و حذر المركز كافة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار والاحتماء من العواصف الرعدية.

ونبه المركز مرتادي البحر و الصيادين و ربابنة السفن في المياه الإقليمية وحول أرخبيل سقطرى وسواحل محافظتي المهرة و حضرموت من اضطراب البحر و ارتفاع الأمواج و سوء الاحوال الجوية.

ونوه بأن حالة البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب شرقي خليج عدن و حول أرخبيل سقطرى و إرتفاع الموج من 3 الى 5 أمتار.

و من المتوقع أن يتطور المنخفض الجوي إلى منخفض عميق خلال الساعات القادمة.

وكان المركز الاقليمي لمراقبة الاعاصير في المحيط الهندي و بحر العرب، أوضح بتحول منطقة الضغط المنخفض إلى منخفض جوي يتمركز على الساحل الجنوبي لسلطنة عمان عند خط 17.5 عرض و54.0 طول و يتحرك ناحية الشمال و الشمال الغربي ثم ناحية الجنوب و الجنوب الغربي، و بمركز ضغط 998 ملي بار، و رياح سائدة 20 عقدة حول المركز تصل الى 30 عقدة.