شكرا لبحثكم عن خبر بسبب كورونا.. مليشيا الحوثي تعلن تعليق العمل في المؤسسات الحكومية لمدة 15 يوماً إضافياً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، الخميس، تمديد تعليق العمل لنسبة الـ80 بالمائة من موظفي الدولة بما فيهم كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة باستثناء قطاعات الصحة والأمن والخدمات لمدة 15 يوماً إضافياً اعتباراً من يوم السبت المقبل 30 مايو .

وفي بيان لها نشرته وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، أعلنت الخدمة تمديد تعليق العمل بنظام بصمة الحضور والانصراف الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة في الفترة نفسها.

ودعت الوزارة، كافة وحدات الخدمة العامة على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الإدارية الاحترازية والوقائية في أماكن العمل وأهمها الحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف على الأقل فيما بين الأفراد، وإيجاد وسيلة تواصل بديلة عن الاجتماعات وما هو مهم منها يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحتياطية اللازمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه ميليشيا الحوثي الانقلابية تتكتم عن الاصابات بفيروس كورونا في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، على رأسها العاصمة اليمنية صنعاء، التي تؤكد المعلومات المتداولة إعلامية وعلى نطاق شعبي واسع، أن الفيروس متفشي فيها بشكل كبير، وحالات الوفاة بسبب كورونا تتزايد يوميا على نحو مخيف ومقلق.