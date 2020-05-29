شكرا لمتابعة خبر عن وردناالان : أنباء عن إجتماع مرتقب برئاسة الرئيس هادي (تفاصيل خاصة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر مصدر في الحكومة الشرعية، بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيعقد اجتماعا هاما خلال الساعات القادمة .

وقال المصدر أحداث نت ، أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ، وجه اليوم دعوة لعدد من قادة الجيش والأمن المتوجدون في السعودية، لحضور اجتماع في مقر إقامته بالرياض.

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وأضاف المصدر - طلب عدم كشف هويته- بأن من ضمن المدعوين للحضور ، قائد ألوية الحماية الرئاسية العميد ناصر عبدربه منصور، ومدير عام البحث الجنائي في الجمهورية العميد سوادة عمر العياشي، ومدير أمن محافظة شبوة العميد عوض الدحبول ، ونائب قائد اللواء 21 العقيد محمد ناصر سنيد.

المصدر أوضح أن المعلومات التي لديه تفيد بأن الاجتماع سيناقش مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في محافظتي شبوة وأبين ، وتلقي الحضور توجيهات من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، بشأن استكمال معركة الفجر الجديد، وتعزيز قوات الجيش المكلفة بخوض هذه المعركة ، بالمقاتلين والاسلحة.

ويأتي هذا الاجتماع المرتقب عقب ورود أنباء متضاربة حول صحة الرئيس هادي .