شكرا لمتابعة خبر عن إعلان هام من السفارة اليمنية في الرياض .. لجميع المغتربيين اليمنيين في السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض ، بأنه سيتم إستئناف العمل لإستقبال المعاملات وتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين اليمنيين الكرام إعتباراً من يوم الأحد القادم تاريخ 8 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020م .

واكدت السفارة أنه عملاً بالإجراءات الإحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وحرصا من السفارة على سلامة المراجعين والموظفين فإنها سوف تقوم بتنظم العمل وفقاً للأتي :

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

Advertisements

(1) تجنباً للإزدحام داخل السفارة سيتم تنظيم إستقبال المراجعين بناء على مواعيد مسبقة بالاتصال بالسفارة على رقم (0500080320) ولن يسمح بدخول أي شخص ليس لديه موعد.

** استقبال الاتصالات لطلب موعد من الساعة 10 صباحاً حتى 9 مساء فقط

(2) يتم مراجعة المعاملات في البوابة الخارجيه وتفقد أوراق المراجعين للتأكد من استكمالها.

(3)سيقتصر العمل على القسم القنصلي فقط وعلى المعاملات التالية:

- جوازات السفر.

- الوكالات العامة والخاصة.

- إفادات الميلاد.

- التصديقات.

- تصاريح الوفاة.

(4)العمل في بقية اقسام السفارة والملحقيات سيتم عودته بصورة تدريجية في وقت لاحق بحسب مقتضيات العمل وقواعد السلامة .

(5)يمنع دخول أي شخص لا يرتدي الكمامة الواقيه والقفازات لسلامة المواطن والموظف كما يمنع دخول أي مرافق مع صاحب المعاملة.

(6) يكتفى بحضور أولياء الأمور ، ويمنع حضور الأطفال تحت الـ(15) سنة وكبار السن الذين تتجاوز اعمارهم الـ٦٠ سنة كما يمنع دخول المرضى الذين يعانون من ضيق التنفس وأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى.

(7) على الجميع الالتزام بقواعد التباعد التي تحددها السفارة وتعليمات السلامة من لجنة النظام داخل السفارة.

(8) يمنع منعاً باتاً إصطحاب المتعلقات الشخصية والملفات والحقائب (الشنط ) سواء للرجال أو للسيدات .

ودعت السفارة جميع المواطنين اليمنيين في المملكة إلى الالتزام بما صدر منها .