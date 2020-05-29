شكرا لمتابعة خبر عن شاهد صور .. مأساوية لمرضى مركز الحجر الصحي في العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر مسؤول حكومي بمكتب الصحة صورا ماساوية لمرضى الحجر الصحي بعدن.

ونشر نائب مدير مكتب الصحة بعدن محمد ربيد الصور على حسابه الشخصي بالفيس بوك ويظهر فيها عدد من المرضى وهم على الارض في ظل ظروف رعاية صحية سيئة.

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ويظهر في الصور اشخاص مستلقون على الارض في ظل غياب اي رعاية صحية لهم..

وتعاني المستشفيات والمرافق الصحية بعدن من تدهور كبير في شحة الإمكانيات والمستلزمات الطبية ورمي التهم والإخفاقات بين الجهات الرسمية والغير رسمية بينما ينعكس كل هذا الإخفاق والاهمال على حياة المواطنين فيها .