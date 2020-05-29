شكرا لمتابعة خبر عن من صنعاء .. وفاة مدير أحدى البنوك اليمنية بفيروس كورونا واخضاع عدد من أقاربه واصدقائه للعزل (الاسم والصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي اليوم الجمعة ، مدير إحدى البنوك اليمنية الكبيرة ، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

وذكرت مصادر صحفية وذكر مصدر في "كاك بنك" ، أن مدير البنك في منطقة الزبيري بالعاصمة صنعاء مفيد الشامي، توفي ظهر اليوم بفيروس كورونا المتفشي في العاصمة وفي عدد من محافظات الجمهورية.

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واوضح المصدر أن عدد من أسرة وأقارب مدير كاك بنك "الشامي" اخضعوا للعزل في منازلهم، مضيفاً بأن فريقاً طبياً زارهم لتقديم الرعاية الطبية لهم، وابلاغهم بموعد إجراء الفحوصات لهم للتأكد من سلامتهم من الفيروس.