شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية : تفتح منفذ الوديعة البري رسميًا لعودة كل العالقين في السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الحكومة اليمنية الشرعية امس الخميس إدارة منفذ الوديعة البري الحدودي بفتحه أمام المسافرين لعودة العالقين اليمنيين.

جاء ذلك في مذكرة رسمية، من نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل الدكتور سالم الخنبشي موجهة لمدير ميناء الوديعة البري.

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ووجه الدكتور الخنبشي بفتح المنفذ رسميًا أمام العالقين الراغبين السفر إلى أرض الوطن، شرط أن يكون لدى المسافر فحص pcr من أحد المراكز الطبية المعتمدة في السعودية.

واشترط القائم بأعمال وزير النقل أن لايتجاوز وقت نتيجة الفحص 48 ساعة عند الوصول إلى المنفذ، وأن يكون الفحص على حساب المواطن الخاص.

وكانت الحكومة قد فتحت المنفذ مطلع الشهر الجاري لمدة 5 أيام أمام مئات العالقين بالخارج، قبل أن تعلن إغلاق المنفذ من جديد مؤقتا، لاتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات التنفيذية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)”.