شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة شمس الملا تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتنشر صور فاضحة.. كشفت عن صدرها وارتدت تنورة عارية... شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة الاستعراضية السورية و نجمة مسلسل باب الحارة بأجزائه الأخيرة شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا متابعيها و جمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام صورة من اخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة السورية . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * تسريب 10 صور فاضحة لملكة الأردن الأميرة رانيا وهي شبه عارية وتجلس بين احضان هذا الشخص.. شاهد * نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة شمس الملا تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتنشر صور فاضحة.. كشفت عن صدرها وارتدت تنورة عارية... شاهد * عــاجل .. الموت يفجع الفنانة ياسمين صبري قبل قليل وحالة حزن تعم المدن المصرية .. شاهد (صورة) * الفنانة السورية نسرين طافش تثير جنون متابعيها بصورة عارية وسط حوض السباحة .. خلعت ملابسها ونثرت قطرات الماء على صدرها البارز.. شاهد * شاهد: مذيعة MBC السعودية لجين عمران تثير غضب السعوديين بعد قيامها بهذا الفعل الفاضح .. (صورة صادمة) Advertisements * هل تذكرون الممثلة الفاتنة التي لعبت دور "حميدة" في مسلسل باب الحارة.. شاهدو كيف اصبح شكلها بعد عمليات التجميل.. صور صادمة * السعودية: تفاصيل قتل بنت سلمان بأمرًا ملكيًا من خادم الحرمين لهذا السبب * هل تذكرون الإعلامية الكويتية "حليمة بولند" صاحبة الجسم المثير... شاهدو اخر فيديو قامت بنشره من داخل حوض الاستحمام وهي عارية كما خلقها الله * هل تخيلتم كيف كان شكل الأميرة هيا بنت الحسين والشيخ محمد بن راشد اثناء عقد قرانها في 2004م.. سوف تنصدمون عند مشاهدتكم هذة الصورة ! * هل تذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة "ديما بشار" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان تزوجت وانجبت اول مولود ..«صور» • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- و ارتدت الملا فستان ابيض قصير مكشوف الصدر في احدث جلسة تصوير لها يشار الى أن المخرج السوري بسّام الملّا ضم ابنته الى صفوف نجوم العمل الجماهيري "باب الحارة" في الجزء التاسع، حيث أدّت شمس دور "صفا" الفتاة التي تلجأ الى "حارة الصبع" هاربة من الفرنسيين، بعد ان قتلت جنوداً منهم انتقاماً لوالديها. وتدخل الحارة متنكرة بملابس الرجال.

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