شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الممثلة "مايا خليفة" تظهر في عمل جديد مع فنان مصري شهير .. وموجة غضب كبيرة تجتاح الشارع المصري بعد تسريب هذا الفيديو ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار ممثل مصري شاب موجة جدل واسعة في الشارع المصري بعد مشاركته في عمل درامي برفقة ممثل الافلام الاباحية مايا خليفة . وظهر الممثل المصري عمرو واكد في إحدى لقطات التريلر بالجزء الثاني من المسلسل الأمريكي "رامي - RAMY" ، إضافة إلى ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني، مايا خليفة، الأمر الذي أثار استنكارا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * تسريب 10 صور فاضحة لملكة الأردن الأميرة رانيا وهي شبه عارية وتجلس بين احضان هذا الشخص.. شاهد * نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة شمس الملا تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتنشر صور فاضحة.. كشفت عن صدرها وارتدت تنورة عارية... شاهد * عــاجل .. الموت يفجع الفنانة ياسمين صبري قبل قليل وحالة حزن تعم المدن المصرية .. شاهد (صورة) * الفنانة السورية نسرين طافش تثير جنون متابعيها بصورة عارية وسط حوض السباحة .. خلعت ملابسها ونثرت قطرات الماء على صدرها البارز.. شاهد * شاهد: مذيعة MBC السعودية لجين عمران تثير غضب السعوديين بعد قيامها بهذا الفعل الفاضح .. (صورة صادمة) * هل تذكرون الممثلة الفاتنة التي لعبت دور "حميدة" في مسلسل باب الحارة.. شاهدو كيف اصبح شكلها بعد عمليات التجميل.. صور صادمة Advertisements * السعودية: تفاصيل قتل بنت سلمان بأمرًا ملكيًا من خادم الحرمين لهذا السبب * هل تذكرون الإعلامية الكويتية "حليمة بولند" صاحبة الجسم المثير... شاهدو اخر فيديو قامت بنشره من داخل حوض الاستحمام وهي عارية كما خلقها الله * هل تخيلتم كيف كان شكل الأميرة هيا بنت الحسين والشيخ محمد بن راشد اثناء عقد قرانها في 2004م.. سوف تنصدمون عند مشاهدتكم هذة الصورة ! * هل تذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة "ديما بشار" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان تزوجت وانجبت اول مولود ..«صور» • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد -----------------------

وعلق قسم كبير من الجمهور على ظهور مايا في المسلسل، وعبر أغلبهم عن صدمته من ظهورها، وهاجموا عمرو واكد، مؤكدين انه "أصبح لا يفرق شيء معه سوى المال، إذ سبق أن ظهر في عمل فني مع ممثل إسرائيلي، وها هو الآن يظهر مع ممثلة إباحية".

وكان الممثل عمرو واكد قد هرب من مصر بسبب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنح التهرب الضريبي، بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبته بالحبس ستة شهور، وغرامة مالية، وإلزامه بالمصروفات. المصدر: وكالات ​​​​​

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