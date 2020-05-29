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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذيرات هام وخطير..هطول وشيك لأمطار " فيضانية " ومنخفض جوى يتوقع مروره فوق " 7" محافظات يمنية ( صورة)

في هذه الأثناء من مساء اليوم الجمعة 29 مايو 2020، وصلت تأثيرات منخفض بحر العرب السواحل الجنوبية لسلطنة عمان وسواحل محافظة المهرة شرق اليمن.

ومن خلال متابعة "يمن برس" لنماذج الطقس، أظهر النموذج الأوربي توقعات تشير إلى تمركز محور المنخفض في هذه الأثناء من مساء اليوم الجمعة، في منطقة مرباط الساحلية جنوب عمان، عقب وصوله اليابسة فجر اليوم، ويتوسع باتجاه مدينة صلالة جنوباً وحضيرة شرقاً ويحيى رساخ شمالاً إلى عمق اليابسة بسلطنة عمان، بقوة 38 عقدة، وغزارة الأمطار المتوقعة سجلت نسب عالية تصل إلى 98 ملم.

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بينما أظهرت التوقعات النموذج الأمريكي وصول محور المنخفض في هذه الأثناء من مساء اليوم الجمعة، إلى أجدروت العمانية، وامتداده غرباً إلى حوف اليمنية، وشرقاً إلى مدينة صلالة العمانية، بسرعة 27 عقدة، وغزارة الأمطار فيه تصل إلى 83 ملم.

ويتوقع النموذج الأوروبي أن يدخل محور المنخفض الجوي اليمن عبر اليابسة من عمان مساء الأحد، ومن المتوقع أن يمر محوره بمحافظة المهرة يوم الاثنين القادم، وسيئون بمحافظة حضرموت صباح الثلاثاء، والعبر مساء، قبل أن يدخل محافظتي الجوف ومأرب فجر الأربعاء، ومن المتوقع أن يتمركز محوره على محافظة صنعاء مساء الأربعاء قبل أن يتحول إلى المحويت الخميس ويمتد إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة غرب البلاد، وهناك يتلاشى في البحر الأحمر بالقرب من سواحل الحديدة.

بينما يتوقع النموذج الأمريكي أن يدخل محور المنخفض إلى اليابسة في اليمن مباشرة من البحر عبر سواحل الغيضة مركز محافظة المهرة، وتتركز تأثيراته على المكلا والعبر وشبوة والضالع وأبين قبل أن تمتد يوم الأربعاء لتشمل محافظات مأرب والجوف وصنعاء والبيضاء وتعز ومعظم المحافظات الوسطى والغربية.