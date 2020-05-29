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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. "توجان علي البخيتي" تظهر من جديد في صور العيد بملابس مغرية تبدي مفاتنها وكامل جسدها وتؤكد أنها اجمل نساء العالم (صور صادمة)

نشرت الناشطة اليمنية توجان علي البخيتي صورا جديدة تظهر فيها مفاتنها، قائلة “العيد حالي”.

وعلق ناشطون على صور توجان اتهموها بالمجون والانحراف عن العادات والتقاليد اليمنية الاصيلة.

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شاهد.. "توجان علي البخيتي" تظهر من جديد في صور العيد بملابس مغرية تبدي مفاتنها وكامل جسدها وتؤكد أنها اجمل نساء العالم (صور صادمة)

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فيما نشر والدها الناشط اليمني او ما يسمي نفسه “صحيح البخيتي” صور ابنته توجان معلقا عليها بالتأييد والاستمرار في ذلك.

وبدت توجان البخيتي في الصور التي نشرتها حديثا وهي بكامل زينتها وطلتها المعهودة، واظهرت الصور تقدم توجان في العمر ووصولها الى مرحلة البلوغ خصوصا بعد ان أكملت العام الماضي مرحلتها الدراسية وتخط الثانوية العامة.