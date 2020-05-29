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إغلاق المساجد في كبرى مديريات أبين بسبب كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغلاق المساجد في كبرى مديريات أبين بسبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020

أعلن مكتب الأوقاف والإرشاد في محافظة أبين إغلاق المساجد في مديرية خنفر كبرى مدن المحافظة بدءاً من غد السبت حتى إشعار آخر.

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وجاء قرار إغلاق المساجد في مديرية خنفر بعد تفشي الحميات والأوبئة من بينها فيروس كورونا.

وقال مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد في محافظة أبين، الشيخ فهمي بارادع، إن قرار الإغلاق يأتي لمنع تفشي الأوبئة والحميات في مدن ومناطق مديرية خنفر التي شهدت انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة.

وأوضح بارادع أن المكتب قام بالتنسيق مع قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، بتطبيق قرار الإغلاق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في المديرية وذلك بعد ابلاغهم عبر مكبرات الصوت في أسواق وأحياء المدينة.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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