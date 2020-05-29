شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن بشرى سارة بشأن الحج والعمرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، رئيس عام شئون المسجد الحرام والمسجد النبوى اليوم، الخميس، بشرى سارة بشأن الحج والعمرة.وأكد الشيخ السديس، على التزام مكة بالإجراءات الاحترازية الوقائية فى الحرمين الشريفين

وتضمن الدليل الإرشادى عدة نقاط أبرزها تشكيل فريق العمل التنسيقى لتنفيذ ضوابط الوقاية في إطار أنظمة الطرفين وتشريعاتهما ويلتزم الطرف الأول بتسمية أعضاء فريق العمل التابعين له.

بالإضافة إلى ضوابط في المطارات ويتضمن تخصيص الطرف الثاني صالة مغلقة ومعقمة ومكيفة ومكتملة الخدمات في مطار إقليمه المخصص لمغادرة ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة.وفي حال هبوط أي من رحلات الطيران في مطار إقليم دولة أخرى قبل وصولها إلى مطار إقليم الطرف الأول، فإنها تخضع لجميع الإجراءات اللازمة لدى الطرف الأول للدخول إلى أراضيه، ولا تستفيد من خدمة طريق مكة.

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وقررت الحكومة السعودية، الأربعاء، تخفيف التدابير الصارمة المتخذة في مكة، على مرحلتين، تقضي الأولى برفع منع التجول جزئيًا عن المدينة من 6 صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، وكذلك السماح بالدخول والخروج منها.

وأفاد الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على "تويتر"، أن المرحلة الأولى، التي ستبدأ بعد خمسة أيام، تتضمن السماح بممارسة رياضة المشي داخل الأحياء طوال اليوم، وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في الحرم المكي، وفق الإجراءات المعمول بها لمنع تفشي عدوى "كورونا".