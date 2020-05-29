شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول حكومي : يكشف بالاسم بعشرات الوفيات بصفوف الأطباء أثناء مواجهتهم لوباء فيروس كورونا في اليمن (الاسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول حكومي عن عشرات الأطباء الذين توفوا خلال أقل من شهرين جراء إصابتهم بفايروس كورونا، أثناء تأديتهم مهامهم بعدد من المستشفيات.

وقال وكيل وزارة الصحة عبدالرقيب الحيدري، إن اليمن خسرت 19 طبيبًا على الأقل، قضوا في مواجهة فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

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وأشار الحيدري، ضمن تدوينة له في حسابه بفيسبوك، إلى إن هذا العدد وفق بيانات لدىة وزارة الصحة.

وأضاف أن هناك أطباء أصيبوا ولا زالوا يتلقون العلاج بمراكز عزل بعدد من المستشفيات، فيما تماثل للشفاء أطباء آخرون.

ولم يذكر المسؤول في وزارة الصحة أعداد المصابين من الأطباء بالفايروس من الذين يتلقون العلاج حاليًا أو تماثلوا للشفاء.

وسبق أن أطلق أطباء يمنيون ومنظمات ونشطاء تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية المتهالكة في اليمن، والتي تعد خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس.

أسماء الأطباء المتوفين:

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1- د فؤاد الشغدري - طبيب عناية مركزة

2- د. حاتم أبو حاتم - مختبرات طبية

3- د. عبده علي - صيدلي مستشفى الثورة-صنعاء

4- د. يسري مجلي - طب أسنان-‎إب

5- د. ابتهال حمود - نساء وولاده ‎عدن

6- د نبيل احمد - ميكروبيلوجي عدن

‏7- د أحمد المؤيد - مسالك بولية- صنعاء

8- د. عارف أحمد علي - صحة عامة- عدن

9- د. محمد القلعة - باطنية-عدن

10- د. سميرة الحمادي - مختبرات- عدن

11- د. يونس أنيس بن طالب - باطنية (أعصاب) عدن

12- د. عادل السراري - طبيب أسنان-عدن

13- صالح الداوودي

14- عبدالفتاح المزاحمي

‏15- د. منير القعيش - مدير مجمع السنينة - صنعاء

16- فؤاد أحمد مقبل - أسنان- صنعاء

17- د. محمد المنصور - صنعاء

18- عبدالله صعصعة

19-د. حسن عشيش - جلدية- الحديدة