شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيين : يرفضون الإفصاح عن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا .. ويتهمون الصحة العالمية بتقديم محاليل غير صالحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفضت جماعة الحوثي ، الإفصاح عن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورنا المستجد في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وقالت إن الكشف عن أعداد الاصابات يخلق حالة من الهلع والخوف والقلق لدى المواطنين.

واتهمت جماعة الحوثي في بيانها الصادر عن وزارة الصحة بصنعاء، منظمة الصحة العالمية، بتقديم محاليل غير صالحة للكشف عن حالات الاصابة بفيروس كورونا، كما اتهمت المنظمات الأممية بالتقاعس وعدم تقديم العون والمساعدة اللازمة لليمن.

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وقالت صحة الحوثيين، ان عدم دقة و كفاءة المحاليل والمسحات المرسلة إلينا من قبل منظمة الصحة العالمية، أثر على نتائج الفحوصات المخبرية التي أظهرت إيجابية لعينات غير بشرية وغير متوقعة والتي سيتم الكشف عنها في مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة .

واضافت، تم وضع خطة إستراتيجية ورؤية خاصة لا تعتمد على كشف ارقام الاصابات، كما تفعل كثير من دول العالم، واعتبرت ان كشف أعداد الاصابات من التهويل والمبالغة في إجراءات المواجهة ويضعف الروح المعنوية لدى المواطنين ويخلق حالة من الهلع والخوف والقلق .

واكدت، أن حالات إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ظهرت في عدة مناطق ومحافظات مختلفة، ومنها امانة العاصمة مضيفةً: إننا نعمل بكل مسئولية على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالات الإصابة كما نعمل على تتبع المخالطين ومراقبة حالاتهم.