شكرا لمتابعة خبر عن وصول اول دفعة من العالقين اليمنيين في المملكة تصل مطار سيئون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت الى مطار سيئون الدولي ، امس الخميس، اول رحلة للعالقين اليمنيين عبر طيران اليمنية قادمة من المملكة الاردنية الهاشمية والتي تحمل على متنها 153راكباً من مختلف محافظات الجمهورية.

وخضع الركاب قبل صعودهم الطائرة للفحص عبر جهاز (بي. سي.ار) كما تم إخضاعهم كذلك عند وصولهم الى مطار سيئون للفحص الحراري عبر كاميرا الفحص الخاصة في صالة المطار.

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وتم فور وصول العالقين نقلهم مباشرة من ارضية المطار الى مواقع سكنهم بالمحافظات عبر حافلات خاصة، فيما تم اخذ المعلومات الكاملة لهم عن طريق طريق فرق الاستجابة، وجرى التاكيد على ركاب الطائرة من ابناء سيئون البقاء في محاجرهم المنزلية خلال الفترة المحددة باربعة عشر يوم.

وعبر العالقين عن فرحتهم بالوصول الى ارض الوطن بعد فترة انتظار طويلة بسبب الاجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.