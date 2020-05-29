شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : هكذا ظهر "بن عزيز" عقب انباء عن اصابته ونقله الى الرياض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ادى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز, صباح اليوم الجمعة صلاة الجنازة على جثمان ابنه ومرافقيه الذين استشهدوا اثر استهداف حوثي في مأرب.

ونشر الاعلامي الخليجي "محمد العرب" فيديو يظهر فيه الفريق صغير بن عزيز بعد نجاته من محاولة الاستهداف الذي استشهد فيها نجله وعدد من مرافقيه مؤكدا عدم صحة الاشاعات عن اصابة رئيس الاركان بن عزيز وقال انه حضر معه اليوم صلاة الجنازة على الشهداء.

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وكان قد فقد بن عزيز ابنه ونجل أخيه ضمن سبعة قتلى بهجوم يعتقد بأنه استهداف حوثي لموقع للجيش اليمني في مأرب (شرق صنعاء) أمس الاول.

الفريق صغير بن عزيز توقع قرب نهاية الحوثيين والنفوذ الإيراني في اليمن، وذلك في أول تعليق له بعد الحادثة. وقال في تغريدة على تويتر، "كلما أوغلوا في الدم والتدمير زدنا قوة وصلابة وزادت قناعتي بقرب نهاية الحوثي وإيران".

وكانت وسائل اعلامية حوثية قد روجت انباء عن اصابة بن عزيز بإصابات بالغة وتم نقله على اثرها الى الرياض.