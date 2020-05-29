شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مكالمة هاتفية بين عبد الملك وبن بريك .. وهذا ما تم الاتفاق عليه بشان عودة العالقين اليمنيين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، المجلس الانتقالي، بتسهيل عودة العالقين اليمنيين من الخارج.

وقال المجلس الانتقالي في بيان، أنه وافق على طلب رئيس الحكومة معين عبدالملك، في اتصال مع ما يسمى رئيس الإدارة الذاتية للجنوب احمد بن بريك، على عودة العالقين كونه عمل إنساني، بحسب ما نقله موقع "الحرف28".

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

واشترط المجلس الانتقالي، على الحكومة بتوفير عدد من التجهيزات والإجراءات الاحترازية لاستقبال العالقين، منها تدريب فرق طبية ورجال أمن وتزويدهم بالمواد الوقائية.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية أعلنت الأربعاء، عن موعد بدء إعادة العالقين اليمنيين في الأردن، مضيفة أنها ستسير (الخميس) أول رحلة من مطار عدن إلى العاصمة الأردنية عمّان لإحضار العالقين والعودة إلى مطار سيئون.