شكرا لمتابعة خبر عن رابطة حقوقية : توجة نداء لإطلاق سراح السجناء في السجن المركزي في صنعاء .. وتحمل الحوثيون ومنظمة الأمم المتحدة المسؤولية عن سلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت رابطة حقوقية، الخميس، نداء استغاثة لإنقاذ المختطفين في السجن المركزي في العاصمة صنعاء، بعد الاشتباه باصابة ثلاثة مختطفين فيه بفيروس كورونا.

ولفتت في بيان إلى منع جماعة الحوثي، إدخال الأدوية أو مسكنات الألم أو السماح بدخول الطعام أو أي مبالغ مالية إلى المختطفين.

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وحملت الحوثيون، ومنظمة الأمم المتحدة، المسؤولية عن سلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا.

وشددت على ضرورة إطلاق سراحهم قبل أن يصاب جميع المختطفين بفيروس كورونا، في ظروف الاحتجاز السيئة داخل السجن.