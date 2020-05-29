شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الممثلة الفاتنة التي لعبت دور "حميدة" في مسلسل باب الحارة.. شاهدو كيف اصبح شكلها بعد عمليات التجميل.. صور صادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرّضت الممثلة السورية ​رواد عليو والتي جسّدت شخصية حميدة في مسلسل باب الحارة ​ لإنتقادات حادة، بعد أن ظهرت أثناء مشاركتها في برنامج تلفزيوني، وبدت بملامح مختلفة عن تلك التي إعتادها المتابعون.

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* هل تذكرون الممثلة الفاتنة التي لعبت دور "حميدة" في مسلسل باب الحارة.. شاهدو كيف اصبح شكلها بعد عمليات التجميل.. صور صادمة

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وإعتبر الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن عمليات التجميل شوهت وجه رواد عليو مشيرين الى انها كانت أجمل حين شاركت بملامح طبيبعية في باب الحارة

كما علّق آخرون على طريقة تطبيق ماكياجها، معتبرين أنها غير ناجحة وأنها جعلتها تبدو أكبر سناً مما هي عليه في الواقع.