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صنعاء - ياسمين الخيامي - وفيات كورونا في المنازل والمستشفيات لأطباء وقضاة ومحامين ورجال أعمال.. الوضع خطير جدا في صنعاء

أكدت مصادر طبية في صنعاء بأنه تم تسجيل حالات أصابة بكورونا رسميا لأطباء وقضاة ومحامين ورجال أعمال، وسط انتشار واسع للفيروس في معضم أحياء المدينة.

وبلغت الحالات الجديدة المسجلة 75 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ48 ساعة الماضية.

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وارتفعت عدد الحالات المؤكدة مخبريا في صنعاء إلى أكثر من 700 حالة، بينها 100 وفاة.

وأضافت المصادر بأن عشرات الحالات المصابة المؤكدة لم تستوعبها المستشفيات وظلت في المنازل ، وأن من هم في محاجر المستشفيات حالتهم الصحية في تتدهور مستمر.

وكشفت بأن هناك وفيات كثيرة في المنازل بالفيروس الذي خرج عن السيطرة، في مؤشر واضح بأن الوضع خطير جدا في صنعاء.