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صنعاء - ياسمين الخيامي - متوفر في اليمن.. فيتامين مضاد لفيروس كورونا يثبت فعاليته في التعافي من “كوفيد-19”

يافعلتااااه

مابه ؟

فيتامين سي معدوم ..!!

ومن قلك انه فيتامين سي ماينفع الا حبوب .. يا حبّوب ؟؟

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فيتامين سي مصدره غذائي بالدرجة الأولى , ومع التغذية الصحيحة لا داعي اساسا

لاستخدامه كعلاج .. سوى يا اباه !!

اولا الحاجة اليومية منه للرجل 110 ملغ , للمرأة 95 ملغ

الحاجة اليومية منه للمدخن 155 ملغ والحاجة اليومية منه للمدخنة 135 ملغ

طيب واين نلقاه

يوجد في البقدونس ـ البرتقال ـ الفلفل ـ الطماطم ـ الكيوي ـ الفراولة ـ البازلاء ـ الجوافة ـ البيبار ـ الليمون ووو ..

100 جرام طماطيس فيه 24 ملغ فيتامين سي .. يعني الطمطسة الواحدة تقريبا

100 جرام بسباس اخضر فيه حوالي 80 ملغ فيتامين سي ..

100 جرام بطاط فيه حوالي 17 ملغ فيتامين سي ..

100 جرام ليمون فيه حوالي 50 ملغ فيتامين سي

يعني الزحاوق على بطاطه وقلص ليم .. لحالها مصدر فيتامين سي هههههه ..

ايضا

100 جرام برتقال فيه حوالي 54 ملغ فيتامين سي

100 جرام كيوي فيه حوالي 90 ملغ فيتامين سي

100 جرام مانجو فيه حوالي 35 ملغ فيتامين سي

100 جرام بقدونس فيه حوالي 135 ملغ فيتامين سي

100 جرام قات فيه حوالي 0 فيتامين سي .. زيدتوها ما بعدا هههههه

المهم انتوا الا عانوا ارواحكم بس .. !!

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وقال أحدهم .. وأيضا فيتامين D ارتفع سعره وقل وجوده ..!!

أقول هنا وهل هناك ارخص من ضوء الشمس ..؟؟

لكن الناس يبحثون بأنفسهم على المصاعب

اليمن ليست سيبيريا القطب الشمالي

شمس الله تشرق كل يوم ..!!

20ـ 30 دقيقة بين ال10 صباحا والـ 3 عصرا

يعرض الانسان مساحه من ذراعاته ووجهه وما استطاع اكثر من جسمه ..

بشكل منتظم ـ مباشرة للشمس بعيدا عن زجاج السيارة او زجاج الغرفة

الذي يحجب الموجات فوق البنفسجية ما يمنع تحريض تشكل الفيتامين في الجلد

وهذا مناسب وداعم ..

وتماما كـ لوح الطاقة الشمسية ـ كلما كانت مساحة الجسم اكثر ,إمتلا ت المخازن افضل

ومن فضل الله ان جعل المخازن تكفي لأسابيع طويلة لأن الطبيعي ان تكون الشمس اضعف واقل فعالية في الشتاء خصوصا في بعض الدول .. !!

الفيتامين يتواجد بشكل ضعيف في الغذاء والأكل , والمصدر الافضل والرئيسي الشمس

تغير نمط الحياة .. أثر كثيرا على حصول الانسان للفيتامين من الشمس ـ بالاخص النساااء ..

نسبة اكثر من 60% من الناس عندهم نقص مزمن في الفيتامين ..!!

النقص لا يؤثر فقط على المناعة ـ بل على المزاج والاكتئاب والتعب , والصحة والسكري وامراض كثيرة اخرى ..!!

في حال تعذر الامر ـ حبوب فيتامين D الجرعة اليومية حوالي 1000 وحدة

وبالتالي اذا اشتريت حبوب لاحظ الجرعة المكتوبة اولا ..

من حساب الدكتور حسين ابوطالب على الفيسببوك