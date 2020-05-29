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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر داخل اليمن اليوم.. تسجيل 5 حالات و8 وفيات في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020
عدن - الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الجمعة، تسجيل خمس حالات جديدة مصابة بالفيروس المعروف عالمياً بـ"كوفيد 19"، بينها أربع وفيات إلى جانب اربع وفيات اخرى لحالات إصابة مسجلة مسبقاً .
وبحسب تغريدة للجنة على حسابها في تويتر، فإنه تم تسجيل (3) وفيات في شبوة و(3)وفيات في مأرب، وحالة وفاة في أبين وحضرموت، وحالة إصابة في الضالع .
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ إكتشاف الوباء في العاشر من إبريل الماضي وحتى الآن بلغ (283) بينها (65) وفاة و(11) تعافي .
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