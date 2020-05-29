- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد يتوقع منخفضا جويا بالسواحل الشرقية والجنوبية الغربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020
عدن - الخليج 365
قال المركز الوطني للأرصاد، إنه يستمر في متابعة منطقة الضغط المنخفض المتمركزة بمحاذة السواحل الشرقية لبلادنا والسواحل الجنوبية الغربية لسلطنة عمان والتي من المرجح أن تتطور خلال ساعات الى منخفض جوي.
وأضاف المركز، "حيث توضح صور الاقمار الصناعية انتظام واضح في الدورنية والسحب المصاحبة حول المركز مع رياح قصوى تصل الى 25 عقدة وضغط جوي في حدود 1001 ملي بار.
وأضاف أن" حزام السحب المرفقة لمنطقة الضغط المنخفض تؤثر بشكل مباشر على سواحل محافظة المهرة كذلك على السواحل المجاورة لسلطنة عمان الشقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد يتوقع منخفضا جويا بالسواحل الشرقية والجنوبية الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.