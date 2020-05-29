الأرصاد يتوقع منخفضا جويا بالسواحل الشرقية والجنوبية الغربية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020

عدن - الخليج 365

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قال المركز الوطني للأرصاد، إنه يستمر في متابعة منطقة الضغط المنخفض المتمركزة بمحاذة السواحل الشرقية لبلادنا والسواحل الجنوبية الغربية لسلطنة عمان والتي من المرجح أن تتطور خلال ساعات الى منخفض جوي.

وأضاف المركز، "حيث توضح صور الاقمار الصناعية انتظام واضح في الدورنية والسحب المصاحبة حول المركز مع رياح قصوى تصل الى 25 عقدة وضغط جوي في حدود 1001 ملي بار.

وأضاف أن" حزام السحب المرفقة لمنطقة الضغط المنخفض تؤثر بشكل مباشر على سواحل محافظة المهرة كذلك على السواحل المجاورة لسلطنة عمان الشقيقة".