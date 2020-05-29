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الأرصاد يعلن عن النشرة التحذيرية 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020

عدن - الخليج 365 

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن النشرة التحذيرية الخاصة. 

وأضاف المركز، "من خلال صور الاقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية ونشرات الطقس الصادرة من محطات الرصد الجوي، والتي تبين بوضوح الحركة الدورانية لمركز الضغط المنخفض والتي يتوقع أن تتحول إلى منخفض جوي خلال الساعات القادمة  ويتحرك ناحية الشمال والشمال الغربي ناحية السواحل الجنوبية الغربية لسطنة عمان والسواحل الشرقية لبلادنا بحسب ما أشارت إليه نشرة المركز الأقليمي الهندي لمراقبة الأعاصير في شمال المحيط الهندي والبحر العربي". 

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 وتوقع المركز الوطني للارصاد  تشكل سحب كثيفة  تغطي الاجزاء الشرقية من خليج عدن وتمتد الى سواحل محافظات المهرة وحضرموت واجزاء من شبوة بما فيها  المناطق الداخلية لهذه المحافظات يرافقها هطول امطار متفاوتة  الشدة على المناطق سالفة الذكر قد تصل الى شديدة الغزارة. 

  وتابع "بينما قد تهطل أمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى".

 ومضى" كما تشهد حالة عدم الأستقرار في الاجواء على المرتفعات الجبيلة الغربية والهضاب الداخيلة تراجع واضح بسبب الرياح الشمالية الشرقية الجافة التي تجذبها منطقة الضغط المنخفض". 

    وحذر المركز الوطني للارصاد الجوية الاخوة المواطنين من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها أثناء وبعد هطول الأمطار والاحتماء من العواصف الرعدية، الاخوة مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في المياة الأقليمية وحول أرخبيل سقطرة وسواحل محافظات المهرة وحضرموت من أضطراب البحر وإرتفاع الأمواج وسوى الاحوال الجوية،  حيث يتوقع أرتفاع للموج يتراوح مابين 2 إلى4 أمتار حول ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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