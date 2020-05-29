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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استهداف حوثي على القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
جددت مليشيات الحوثي الإستهداف على القرى السكنية والمزارع الواقعة في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، في ظل صمت أممي مطبق تجاه الإنتهاكات الحوثية المتواصلة.
ووفقاً لمصادر محلية، فقد تعرضت منازل المواطنين في قرى سكنية ببلدة الجبلية للإستهداف الذي تشنه بقايا جيوب المليشيات بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف.
المصادر أشارت إلى قيام عناصر المليشيات بإطلاق النار صوب المزارع بالأسلحة القناصة وسلاح معدل البيكا طوال ساعات النهار، وهو ما دعى المزارعين إلى ترك مزارعهم خوفاً على حياتهم من نيران الحوثيين.
ويعد هذا القصف الثاني الذي نفذته المليشيات الحوثية على بلدة الجبلية خلال 24 ساعة دون اكتراث للوضع الإنساني الذي تمر به محافظة الحديدة.
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