اخبار الخليج / اخبار اليمن

استهداف حوثي على القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استهداف حوثي على القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

جددت مليشيات الحوثي الإستهداف على القرى السكنية والمزارع الواقعة في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، في ظل صمت أممي مطبق تجاه الإنتهاكات الحوثية المتواصلة. 

Advertisements

ووفقاً لمصادر محلية، فقد تعرضت منازل المواطنين في قرى سكنية ببلدة الجبلية للإستهداف الذي تشنه بقايا جيوب المليشيات بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف. 

المصادر أشارت إلى قيام عناصر المليشيات بإطلاق النار صوب المزارع بالأسلحة القناصة وسلاح معدل البيكا طوال ساعات النهار، وهو ما دعى المزارعين إلى ترك مزارعهم خوفاً على حياتهم من نيران الحوثيين.

 ويعد هذا القصف الثاني الذي نفذته المليشيات الحوثية على بلدة الجبلية خلال 24 ساعة دون اكتراث للوضع الإنساني الذي تمر به محافظة الحديدة.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف حوثي على القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا