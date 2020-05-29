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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
طال قصف عنيف لمليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.
مصادر محلية في الدريهمي أفادت أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في المديرية بقذائف الهاون وقذائف B10 بشكل هستيري، مخلفة حالة من الهلع والخوف في أوساط المواطنين.
وجاء هذا القصف بعد ساعات من استهداف المليشيات للأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس.
وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث للوضع الإنساني في ظل صمت وتخاذل أممي مريب.
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