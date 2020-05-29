شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اللبؤة الشابة كانت في وضعية خطيرة .. أسدين مراهقين يحاصرانها بالمنطقة الضيقة .. ولكن الصدمة حينما جاء زوجها الأسد وإخوانه وهذا ما حدث !! (فيديو)) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم -يعتبر التزاوج عند الحيوانات وخاصة الأسود ، ليس مجرد تزاوج، فقد شهد قيامهم بطقوس المغازلة والتودد، مثل مس الأنوف برقة والمداعبة وتمسيد الرؤوس والدحرجة المرحة حول بعضهم ، وإقامة علاقة حب وغرام لعدة أيام قبل قبل القيام بالمعاشرة المباشرة بينهما .

وفي هذا الفيديو تمكنت عدس احد المصورين من توثيق ملحمة شرسة بين مجموعة من الأسود ، لنيل جائزة الظفر بعلاقة جنسية مع اللبؤة الشابة التي تنتظر الفائز بهذه المعركة الشرسة ،



وبينما كانت اللبؤة الشابة متوسدة الارض بإنتظار إقامة علاقة حميمية مع احد الذكور ، اذ بمعركة شرسة تنشب من حولها بين أربعة من اشرس الأسود ، بهدف الفوز بإقامة العلاقة معها .

شاهد الملحمة الدامية في سبيل الجنس بهذا الفيديو :

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كانت هذه تفاصيل خبر اللبؤة الشابة كانت في وضعية خطيرة .. أسدين مراهقين يحاصرانها بالمنطقة الضيقة .. ولكن الصدمة حينما جاء زوجها الأسد وإخوانه وهذا ما حدث !! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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