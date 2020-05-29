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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الأمم المتحدة يصعق كل اليمنيين ويعلن .. هذه المحافظة اليمنية تسجل أعلى معدل وفيات في العالم بفيروس كورونا..لن تصدق ما هي هذه المحافاظة المرعبة 2020/05/29 الساعة 01:00 مساءً (الخليج 365)

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