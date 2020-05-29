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صنعاء - ياسمين الخيامي - طبيب يمني بارز يكشف عن " 4" أنماط مختلفة من اعراض الاصابة بكورونا في اليمن ويحدد اخطرها الذي يتسبب بالوفاة المؤكدة !

كشفت الدكتور "وهاج المقطري" استشاري اول طب الحالات الحرجة والعناية المركزة عن أربعة انماط من اعراض الاصابة المؤكدة بفيروس " كورونا " تم اكتشافها من خلال فحص العديد من المصابين . واشار الدكتور " المقطري"الى أن النمط الأول من الاعراض يتمثل في النمط الكلاسيكي،، والذي يبدأ باعراض الحمى وآلام الجسد واعراض تشبه اعراض الانفلونزا وسعال جاف الى اخرها من الاعراض المتعارف عليها لكوفيد١٩ والتي تنتهي بضيق في التنفس،،.(تظهر اشعة الصدر علامات كوفيد ١٩ الباثولوجية في الرئة) وهذا النمط قد يدخل بالمضاعفات الشديدة مع الاخذ بعين الاعتبار لعوامل الخطورة).. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وخطير..القنصلية اليمنية تصعق المغتربين اليمنيين وتفرض عليهم رسوم باهضة تقصم ظهورهم مقابل اجراء البسيط..والقنصل يسمح بنهب المغتربين ويرفض حمايتهم عاجل وخطير: قناة العربية تقطع كل برامجها وتصعق الرئيس هادي وتكشف عن تقسيم اليمن الى دولتين..الشمال للحوثيين والجنوب يحكمه الانتقالي والغاء شرعية هادي نهائيا عاجل: الرئيس هادي يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويباغت الجميع برفض توقيع اتفاقية الرياض ويقرر الحسم العسكري ويطرد الامارات من التحالف نهائيا Advertisements عاجل: الزبيدي يصعق الرئيس هادي ويرعب كل الوزراء بطلب صادم لا يخطر على البال..والسعودية تجبر هادي على الموافقة..لن تصدق الطلب الكارثي للزبيدي عاجل: منظمة الصحة العالمية تؤكد ان فيروس كورونا القاتل سيقضي على كل ابناء هذه المحافظة اليمنية ويحصد ارواحهم خلال شهر واحد.. لن تصدق من هي هذه المحافظة أقتربت ساعة الصفر توجيهات طارئة بحسم المعركة وتعزيزات عسكرية كبيرة تصل إلى شقرة والمليشيات إلى زوال تفاصيل

ولفت الى أن النمط الثاني يتمثل في اعراض خفيفة مشابهة للزكام لكن لاتوجد اعراض لالتهابات تنفسية سفلى كالسعال وضيق النفس او قد يوجد سعال خفيف جدا وهذا النمط غالبا ينتهي بفقدان للشم والطعم،، وهذا النمط خفيف ولايتطور غالبا الى حالات شديدة او مضاعفات ولاتظهر اشعة الصدر علامات كوفيد ١٩ الباثولوجية في الرئة،، وهو اكثر الانماط تفشيا في اليمن. والنمط الثالث وهو النوع الغير نمطي Atypical،، وقد ياتي على شكل اعراض تشبه كثيرا اعراض الملاريا او الضنك او المكرفس ،، حمى شديدة احيانا تشتد ثم تخف وآلام شديدة في المفاصل والعظام والظهر لكن دون اي اعراض لالتهابات تنفسية مطلقا او ربما اعراض طفيفة جدا كاحتقان الانف مثلا،،ثم قد تخف الاعراض لبضعة ايام مع بقاء فتور عام لكن وبعد مدة تتراوح من عشرة ايام الى اسبوعين يطور المريض اعراض التهابات تنفسية سفلية شديدة،، سعال جاف شديد مع ضيق نفس..!! (تظهر اشعة الصدر علامات كوفيد ١٩ الباثولوجية في الرئة)...

وهذا النمط قد يطور مضاعفات شديدة ايضا.. ونوه الدكتور " المقطري " الى أن النمط الرابع هو نمط غريب وشرس حيث لايشتكي المصاب من اي اعراض محددة واضحة لكن مؤخرا يظهر عليه اعياء عام ثم ضيق نفس متسارع عند بذل مجهود وفجأة قد يشعر بكتمة شديدة مباغتة تستدعي طلبه للمساعدة الطبية الفورية،، لربما نفسر هذا النمط بظاهرة ما تعرف بانخفاض اوكسجين الدم الصامت silent hypoxia,, وهو نمط تميزت به كورونا لدي العديد من المصابين في عدة دول.،،وفي هذا النمط تظهر اشعة الصدر علامات كوفيد ١٩ الباثولوجية في الرئة،،وهو نمط شديد الخطورة،،واحيانا يكتشف فجأة وصدفة عبر اشعة الصدر لغرض طبي آخر (عملية جراحية طارئة او حادث سير مثلا) وقبل ان يدخل المريض في مضاعفات ضيق النفس الشديد التي تستدعي طلبه للمساعدة الطبية الطارئة...

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