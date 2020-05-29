حضرموت: صاعقة رعدية تودي بحياة امرأة وتصيب أخر في "قُصيعر"

توفيت امرأة، وأصيب أخر، اليوم الخميس؛ نتيجة إصابتهما بصاعقة رعدية، في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وهطلت، أمطارًا رعدية غزيرة، على محافظة حضرموت، وتدفقت سيول كبيرة، أدت إلى خسائر بشرية ومادية.

وذكرت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "أن امرأة توفت، جراء الصاعقة الرعدية، التي تزامنت مع هطول الأمطار التي شهدتها منطقة قصيعر بساحل حضرموت".

وقالت المصادر، "إنه تم اسعاف المرأة إلى مستشفى قصيعر؛ إلا أنها فارقت الحياة".

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وأشارت المصادر إلى "أن الأمطار المصحوبة بالصواعق الرعدية، تسببت أيضاً بإصابة شخص أخر بجروح مختلفة، وتضرر أحد البيوت في ذات المنطقة".



فيما ذكرت مصادر أخرى "أن مدن الشحر وغيل باوزير بساحل حضرموت شهدت أمطارًا مماثلة".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الخميس، وفاة وكيل وزارة الصحة ومدير مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري، غرقًا في سيول الأمطار؛ أثناء قيامه بأداء واجبه في بحر العرب بحضرموت.

والأربعاء، حذرت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بحضرموت، من هطول أمطارًا رعدية على مديريات شرق ووسط المحافظة.