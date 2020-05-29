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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العفو الدولية تؤكد عدم مصداقية الحوثيين في إطلاق البهائيين المختطفين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعربت منظمة العفو الدولية من قلقها حيال عدم مصداقية مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بقرارات إطلاق البهائيين المختطفين في سجونها.
وذكرت المنظمة، في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أن القيادي الحوثي مهدي المشاط أمر في خطاب متلفز، بإطلاق سراح جميع المعتقلين البهائيين بمن فيهم حامد بن حيدرة الذي كان قد حُكم عليه بالإعدام، إلا أن ذلك لم يحدث.
وفيما دعت المنظمة مليشيا الحوثي للوفاء بالتزامها وإطلاق سراحهم، أوضحت أنه "مرّ أكثر من 60 يومًا وما زال حامد والخمسة الآخرون في السجن".
وكانت محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أيدت حكما بالإعدام على حامد حيدرة الذي اعتقلته في ديسمبر/كانون الأول 2013، ومصادرة كافة أمواله وممتلكات الجماعة البهائية
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