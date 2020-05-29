شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يشيد بمناقب شهيد الواجب مدير صحة ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020

الخليج 365 - خاص

نعى محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، وكيل الوزارة ومدير عام مكتب الصحة، الدكتور رياض الجريري، الذي وافاه الاجل وهو يؤدي واجبه جراء حادث تدفق السيول بمديرية الشحر.

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وقال البحسني في كلمة مسجلة له، ان رحيل الفقيد الدكتور رياض الجريري، المفاجئ والمؤسف يمثل خسارة للوطن عامة ومحافظة حضرموت بشكل خاص.. منوها بالجهود المثمرة والمميزة التي قادها الفقيد هو يتصدر المشهد في مواجهة وباء كورونا المستجد بمحافظة حضرموت.

وأعرب البحسني، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الجريري وجميع منتسبي القطاع الصحي بهذا المصاب الأليم، داعيا المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان