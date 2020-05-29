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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الآن..أعلان " هام " من وزارة الداخلية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ( تفاصيل)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ بصنعاء، مساء اليوم الخميس، أن خبراء المتفجرات في الأجهزة الأمنية فككوا 3 عبوات ناسفة في محافظة البيضاء.

وقال متحدث وزارة الداخلية،العميد عبدالخالق العجري، في تصريح صحفي، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك 3 عبوات ناسفة زرعها عناصر العدوان في محافظة البيضاء.

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وأشار العميد العجري إلى أن إحدى العبوات زُرعت بالقرب من مستشفى الوحدة في البيضاء لاستهداف حياة المواطنين.