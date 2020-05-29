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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير: قناة العربية تقطع كل برامجها وتصعق الرئيس هادي وتكشف عن تقسيم اليمن الى دولتين..الشمال للحوثيين والجنوب يحكمه الانتقالي والغاء شرعية هادي نهائيا

2020/05/29 الساعة 05:51 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير: قناة العربية تقطع كل برامجها وتصعق الرئيس هادي وتكشف عن تقسيم اليمن الى دولتين..الشمال للحوثيين والجنوب يحكمه الانتقالي والغاء شرعية هادي نهائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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