شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئي يعلق على جريمة قطع رأس فتاة بعد هروبها مع حبيبها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، على واقعة الفتاة رومينا أشرفي التي هزت المجتمع الإيراني.

وأضاف خامنئي عبر حسابه على موقع " تويتر ":". يجب على المجتمع، من الناحيتين القانونية والأخلاقية، أن يتعامل بصرامة مع أولئك الذين يعتبرون انتهاك النساء حقًا لهم، كما يجب أن ينص القانون على عقوبات صارمة في هذا الصدد ".

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وقطع والد الفتاة رأسها وهي نائمة، نتيجة لمخالفتها قراره وهروبها من المنزل مع أحد الشباب الذي ينتمي إلى الطائفة السنية.

وكانت الفتاة هربت إلى منزل حبيبها، حيث سلمت قوات الشرطة الفتاة لوالدها بعد هروبها مع الشاب، على الرغم من توسلاتها وتأكيدها لهم بأنه سيؤذيها، وهو ما حصل فعلًا.